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16 Ekim 2020 Cuma 13:26:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 13:26:00

Faciaya ramak kala! Son anda kurtuldu

Kaynak: DHA

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Konya'da seyir halindeki araç alev topuna döndü. Aracın sürücüsü son anda araçtan çıkarılarak yanmaktan kurtuldu.

Konya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü, alevler içinde kaldı. Sürücü çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılırken, vücudunda yanıklar oluştu.

Konya'nın merkez istasyona kavşağında seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Yanan otomobilin içinde kalan sürücü ise yanmaktan son anda kurtarıldı.

DHA'da yer alan habere göre, otomobil sürücüsü Mehmet Şen’in alevler içerisinde kaldığını gören, çevredeki bir akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Gölcük, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederek otomobilden sürücüyü çıkarmaya çalıştı.

Çevredekilerinde yardımıyla otomobilden çıkartılan sürücü Mehmet Şen’in vücudunda yanıklar oluştu.

Sürücü Şen, yol kenarına oturarak yanan otomobilini izledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Şen’i ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

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