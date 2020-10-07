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07 Ekim 2020 Çarşamba 19:46:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 19:46:00

Etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki teröristin kimliği belirlendi

Kaynak: AA

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Diyarbakır Yıldırım-7 Operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin "Doktor Amara" kod adlı Müzeyyen Aydınlı olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Diyarbakır Barosu'na kayıtlı bir avukat gözaltına alındı.

3 Ekim'deki operasyon kapsamında, Lice ilçesi Yalımlı köyü Hevsel mezrası kırsalında tespit edilen terör örgütü üyelerine yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyon'da etkisiz hale getirilen ve kırmızı kategoride aranan teröristin Doktor Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı olduğu öğrenildi.

TERÖRİSTİN BARO KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Terörist Müzeyyen Aydınlı ile birlikte operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirilen teröristin ise, sağ ve Diyarbakır Barosu'nda kayıtlı olan avukat Merve Nur Doğan olduğu belirlendi.

Jandarma ve Emniyetin düzenlediği ortak operasyonda terörist Merve Nur Doğan Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Doğa Dilşe kod adlı teröristin 2018 yılında örgüte katıldığı öğrenildi.

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