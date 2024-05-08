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08 Mayıs 2024 Çarşamba 07:44:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 07:44:00

Gözler yılın ikinci enflasyon raporunda

Kaynak: TRT Haber

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Yılın ikinci enflasyon raporu yarın açıklanacak. Enflasyonda 3 yıllık tahmini patika da belli olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla yarın saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

TCMB, yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu.

Etiketler : enflasyon rapor tcmb
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