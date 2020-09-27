Eskişehir'de cezaevi firarisi çaldığı otomobille kaçarken yakalandı
Kaynak: AA
Eskişehir'de açık cezaevinden firar ettikten sonra 12 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 21 yaşındaki Azat K., çaldığı otomobille kaçarken polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kovalamaca sonucu gözaltına alınan firari hükümlü Azad K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Azad K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şarhöyük Mahallesi'nde Mustafa Çiftçibaşı'na ait park halindeki 26 BP 115 plakalı otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan polis, bu araçla kaçan Azad K'yi kovalamaca sonucu 71 Evler Mahallesi'nde ara sokaklarda gözaltına almıştı. Bu kişinin, cezaevinden firar ettikten sonra 12 hırsızlık olayına karıştığı, 7 suçtan arandığı ve çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 112 suç kaydının bulunduğu belirlenmişti.
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