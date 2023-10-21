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Eski damattan yeni hayat! Kayınpederine karaciğerini verdi
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21 Ekim 2023 Cumartesi 10:41:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 10:41:00

Eski damattan yeni hayat! Kayınpederine karaciğerini verdi

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63 yaşındaki Hüseyin Özçınar, eski damadının karaciğeriyle yeni hayatına "Merhaba" dedi. Uğur Doğrusöz, "Çevremde kararımı sorgulayanlar oldu. Ben organımı eski kayınpederime hiç düşünmeden seve seve verdim" dedi.

AİLEDEN UYGUN DONÖR ÇIKMADI

İzmir Menemen'de, karaciğer yetmezliği yaşayan 63 yaşındaki Hüseyin Özçınar, eski damadından alınan dokuyla sağlığına kavuştu. Özçınar, bir süre önce karnındaki şişlik şikayetiyle gittiği hastanede karaciğer hastası olduğunu öğrendi. Karaciğer nakli olması gerektiği söylenen hastaya aileden uygun donör çıkmayınca, eski damat Uğur Doğrusöz (34) gönüllü oldu. Özçınar'a eski damadının karaciğeri nakledildi.

KARARI SORGULAYANLAR OLDU

Hüseyin Özçınar, "Eski damadım nakil için gönüllü oldu ve 'seve seve karaciğerimi veririm' dedi. Allah'a şükür çok iyiyim. Allah ondan razı olsun" dedi. 4 yıl önce Özçınar'ın kızıyla yollarını ayıran eski damat Uğur Doğrusöz "Çevremde bu kararımı sorgulayanlar oldu. Önemli olan bir insana hayat verebilmek. Babama bir can verdiğim için mutluyum. Bunu karşılıksız yaptım" diye konuştu.

Etiketler : izmir damat kayınpeder karaciğer donör
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