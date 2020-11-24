Engellere rağmen sahada

Adana merkeze 50 kilometre uzaklıkta olan Karataş İlçesi’nde yaşayan 12 yaşındaki Kerime Kaymaz, 5 yaşında sokakta arkadaşlarıyla birlikte futbol oynamaya başladı. Yaşıtlarına göre futbolu çok çabuk öğrenen ve iyi oynayan Kaymaz’a anne ve babası da destek oldu. 10 yaşında Adana Demirspor’un kadın altyapı takımına yazılan Kerime, daha sonra burada kendisini göstererek Adana İdman Yurdu altyapı takımına transfer oldu.



KİMSE HAYALLERİNDEN VAZGEÇMESİN

Kerime, futbol aşkı için haftada 3 gün 100 kilometre yol gidip geliyor. Küçük kızın şimdiki hedefiyse önce Genç Milli Takımı’nda oynamak. Kat ettiği yolun kendisini yormadığını söyleyen Kerime “Bu sporu erkek sporu olarak görmüyorum. Yaşıtlarım hiçbir zaman hayallerini bırakmasınlar, hayallerinin peşinden koşsunlar. Yeşil çim benim hayalim ve burada da oynamayı sürdüreceğim. En iyi yerlere gelmeye çalışacağım” diyor.

KERİME GİBİ YETENEKLİ KIZ ÇOCUKLARIMIZ VAR

Teknik Direktör Meryem Özyumşak ise Kerime’nin çok yetenekli olduğunu belirterek, "Kerime’ye güveniyoruz, onu A takımda göreceğiz ve kısmet olursa milli takımda göreceğiz. Kerime gibi yetenekli kız çocuklarımız var, hepsine destek olmalıyız" dedi.

