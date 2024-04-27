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27 Nisan 2024 Cumartesi 16:28:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 16:28:00

İmzalar atıldı: İHA'lara yerli motor!

Kaynak: AA

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Türk sanayisindeki yetenekler savunma ve havacılık sanayisi başta olmak üzere endüstrinin elektrik motorları ihtiyacını karşılamak üzere birleşiyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağlı ortaklıklarından İŞBİR Elektrik Sanayi AŞ ve NARDAN Güç Dönüşüm Sistemleri AŞ arasında Üretime Dayalı İşbirliği Protokolü imzalandı.

Protokol doğrultusunda İŞBİR Elektrik ve NARDAN Güç Dönüşüm Sistemleri, savunma ve havacılık sanayisi başta olmak üzere, endüstrinin elektrik motorları ihtiyacını karşılamak üzere işbirliği yapacak.

Bu kapsamda, NARDAN'ın AR-GE çalışmaları sonrası ortaya çıkan yenilikçi ürünleri, İŞBİR'in 46 yıllık üretim deneyimiyle birleşecek. İŞBİR'in tesislerinde üretilecek milli ürünlerin, savunma ve havacılık sanayisine dinamizm kazandırması, AR-GE'ye dayalı yenilikçi teknolojileri içerir yerli ve milli çözümler geliştirilmesi ve ihracata katkı sağlanması hedefleniyor.

Geliştirilecek yeni nesil elektrikli motorlar; insansız hava araçları (İHA) başta olmak üzere, hava taksi uygulamaları, kargo taşımacılığı, askeri ve sivil amaçlı İHA sistemlerinde kullanılacak.

İşbirliği kapsamında ayrıca yüksek güç yoğunluğuna sahip, enerji verimliliği yüksek ve projeye özel olarak tasarlanan ve geliştirilen yeni nesil elektrik motorlarının askeri ve sivil platformlara entegre edilerek katma değer sağlaması amaçlanıyor.

Enerji sistemlerinin üretimine ve geliştirilmesine öncülük etmek, aynı zamanda ülke ekonomisine ve savunmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren İŞBİR Elektrik, farklı teknoloji alanlarında ve yeni nesil elektrik motorları konusunda büyümeyi hedefliyor.

Sanayideki çeşitli sektörlerde 35 yıllık mühendislik tecrübesine dayanarak 2023 yılında Teknopark İstanbul bünyesinde kurulan NARDAN Güç Dönüşüm Sistemleri AŞ, inovasyon odaklı ve akademik temelli çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Yeni nesil elektrik motorlarının tasarımı ve üretimi ile bu motorların güç elektroniği devreleriyle kontrolü, şirketin ana faaliyet alanını oluşturuyor. Elektronik devrelerin tasarımı ve üretimi de NARDAN bünyesinde gerçekleştiriliyor.

Etiketler : iha yerli motor Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
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