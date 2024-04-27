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İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı
27 Nisan 2024 Cumartesi 16:19:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 16:19:00

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: DHA

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonunda 9 kişiyi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit edilerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla kurulan KCK/TDÖ'nün ideolojik alan yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösteren basın yayın komitesi YRD'de faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi. Çalışmalarını tamamlayan polis İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyaller ile yasaklı yayınlara el konuldu. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Etiketler : istanbul terör operasyon pkk
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