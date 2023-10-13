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13 Ekim 2023 Cuma 11:04:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 11:04:00

Efsane futbolcu Tanju Çolak: Beni para için sattılar! Fenerbahçe'ye ağlaya ağlaya gittim

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360'ta yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 360 Derece'ye konuk olan efsane futbolcu Tanju Çolak önemli açıklamalarda bulundu. Tanju Çolak, "Beni para için sattılar! Fenerbahçe'ye ağlaya ağlaya gittim." dedi.

BENİ PARA İÇİN SATTILAR! FENERBAHÇE'YE AĞLAYA AĞLAYA GİTTİM!

Her Cumartesi ve Pazar saat 12.00'de 360'ta yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 360 Derece programına konuk olan efsane futbolcu Tanju Çolak önemli açıklamalarda bulundu.

''PANTOLON GİYMEKLE DELİKANLI OLUNMUYOR.''

Galatasaray'ın vefasız bir takım olduğunu söyleyen Tanju Çolak şu ifadeleri kullandı:

''Kesinlikle vefasız. Futbolu bırakalı 29 sene oldu. 29 senedir söylüyorum bir kişi bile karşıma çıkıp 'Tanju bu böyle değil şöyleydi' demedi. Pantolon giymekle delikanlı olunmuyor, dilim sivri biliyorum. Tırnaklarımla geldiğimi de biliyorum. Hiçbir torpilim yok benim.'' dedi.

''BENİ PARA İÇİN SAATILAR! FENERBAHÇE'YE AĞLAYA AĞLAYA GİTTİM!''

Efsane futbolcu Tanju Çolak Fenerbahçe'ye nasıl transfer olduğunu anlatırken şu ifadeleri kullandı:

''Köprüden geçerken hüngür hüngür ağlıyorum. Ben Can Tanrıyar'ın evine gidip oturdum. 'Hadi gel.' dediler. Gitmedim. Mustafa Denizli 'Benden habersiz imza atma.' demişti. Ben de ona ulaşacak numaraları arkadaşıma verdim. O zamanlar Fenerbahçe'de Metin Aşık ve ekibi vardı. Gece saat 03.00 gibi arkadaşım aradı ve Mustafa Denizli'ye ulaştığını söyledi. Mustafa Denizli, 'Benim yapacak bir şeyim yok Tanju ne istiyorsa yapsın.' demiş. Yere oturup ağlamaya başladım. O saatte Metin Aşık'ı aradık. Sabah 04.30 için randevu verdi. Kalamış'a gittim. Ağlaya ağlaya imzamı attım. Ben Galatasaray'dan böyle transfer oldum. Beni para için sattılar.'' dedi.

Etiketler : gökay kalaycıoğlu 360 derece futbolcu tanju çolak fenerbahçe
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