Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 924 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 924 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 10-16 Mayıs tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 28, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 33, 5 yıla kadar hapis cezası olan 282 ve ifadeye yönelik aranan 576 kişi yakalandı.
- Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
- Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
- Mengü'den Roma gezisi itirafı: O parayı ödemek boyumuzu aşar
- 14 ilde "Kalkan" operasyonları: 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
- Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak
- Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan tanker kurtarıldı