Başkan Erdoğan 'tarım' toplantısına katılacak
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Başkan Erdoğan bugün, 'Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisine devam ediyor. Başkan Erdoğan, bugün İstanbul'da önemli bir toplantıya katılacak.
Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na iştirak edecek.
Toplantı, 'Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma Teması'yla gerçekleştirilecek.
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