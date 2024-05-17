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17 Mayıs 2024 Cuma 10:16:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 10:16:00

Başkan Erdoğan 'tarım' toplantısına katılacak

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Başkan Erdoğan bugün, 'Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisine devam ediyor. Başkan Erdoğan, bugün İstanbul'da önemli bir toplantıya katılacak.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na iştirak edecek.

Toplantı, 'Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma Teması'yla gerçekleştirilecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ziraat bankası tarım ekosistemi buluşması istanbul
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