VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna: Rusya 2 kentte ambulanslara ateş açtı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türk vatandaşlara duyuru
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük
Tarımsal destekleme ödemesi bugün yatırılacak
Pentagon: Rusya, Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemedi
Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulundu
Macron, selefleri Hollande ve Sarkzoy ile Ukrayna krizini görüştü
Başak Cengiz'i katleden caninin savunması dehşete düşürdü
Putin'den Vladimir Zelenskiy'nin müzakere çağrısına yanıt!
"Yatırım tutarı 10 milyar lirayı geçecek"
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin görevden uzaklaştırıldı
Zelenskiy'den Putin'e çağrı
Türkiye'de inşa edildi! Kardeş ülkenin donanmasına teslim edildi
"NATO daha kararlı adım atmalı"
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Aliyev Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
İşgalin simgesi ilk kez konuştu... Sözleri kan dondurdu
Dün Odessa'da vurulmuştu! Gemimiz İstanbul Boğazı'nda
Rusya'ya peş peşe yaptırım açıklamaları!
Turizm Teknolojileri Yarışması Ülkemizin Tanıtımında Fark Yaratacak
Geleceğin yöneticileri mezun oldu
Rus ordusu başkente çevresinde!
Zelensky Batı'ya sitem etti
Macron'dan sert çıkış: İki yüzlü davrandı
25 Şubat 2022 Cuma 19:30:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 19:30:00

Edirne'de 'yıldız savaşları'

ABONE OL

Star Wars film serisinden çok etkilenen Cihat Uygun, 30 yıldır filmle ilgili bulduğu tüm parçaları biriktiriyor. 500 parçadan oluşan sergisi görenleri şaşırtan Uygun'un Edirne'deki evi ziyaretçi akınına uğruyor.

15 YAŞINDA BU FİLMLE TANIŞTI

Amerikalı film yapımcısı ve yönetmen George Lucas'ın 1977'de başlangıç filmiyle efsaneleşen Yıldız Savaşları, dünyada milyonları etkilediği gibi Edirne'de e-ticaretle uğraşan Cihat Uygun'a da esin kaynağı oldu. Serinin ilk filmini izlediği 15 yaşında hayranlığı başlayan Uygun, filmle ilgili figürleri biriktirmeye başladı. 46 yaşındaki Uygun'un şu an 500 parça Star Wars figürü var ve hepsini müzeye çevirdiği evinde sergiliyor.

CANLANDIRMALAR DA YAPIYOR

Türkiye'de kendisinden başka bu şekilde Yıldız Savaşları koleksiyonu yapan birinin olmadığını söyleyen Cihat Uygun "Türkiye ve yurt dışından hoşuma giden ürünleri topluyorum. Bu figürleri yapan bir firma var, ben figürleri alıp 1'e 6 ölçülerde dioramalarda kendimce canlandırıyorum. Bu şekilde biriktirmeye devam ediyorum" dedi. Uygun "Aydınlatılmış dolaplar içerisinde figürleri sergilediğimi görenler önce çok şaşırıyor" dedi.

Etiketler : star wars yıldız savaşları edirne
Türkü düeti

Türkü düeti
Doğum için gün sayıyor

Doğum için gün sayıyor
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
Single heyecanı

Single heyecanı
Ayrılık acısını boksla atıyor

Ayrılık acısını boksla atıyor
Kalbi uçuran övgü!

Kalbi uçuran övgü!
Çifte heyecan

Çifte heyecan
Yeni dizisi belli oldu

Yeni dizisi belli oldu
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER