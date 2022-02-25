Edirne'de 'yıldız savaşları'

15 YAŞINDA BU FİLMLE TANIŞTI

Amerikalı film yapımcısı ve yönetmen George Lucas'ın 1977'de başlangıç filmiyle efsaneleşen Yıldız Savaşları, dünyada milyonları etkilediği gibi Edirne'de e-ticaretle uğraşan Cihat Uygun'a da esin kaynağı oldu. Serinin ilk filmini izlediği 15 yaşında hayranlığı başlayan Uygun, filmle ilgili figürleri biriktirmeye başladı. 46 yaşındaki Uygun'un şu an 500 parça Star Wars figürü var ve hepsini müzeye çevirdiği evinde sergiliyor.

CANLANDIRMALAR DA YAPIYOR

Türkiye'de kendisinden başka bu şekilde Yıldız Savaşları koleksiyonu yapan birinin olmadığını söyleyen Cihat Uygun "Türkiye ve yurt dışından hoşuma giden ürünleri topluyorum. Bu figürleri yapan bir firma var, ben figürleri alıp 1'e 6 ölçülerde dioramalarda kendimce canlandırıyorum. Bu şekilde biriktirmeye devam ediyorum" dedi. Uygun "Aydınlatılmış dolaplar içerisinde figürleri sergilediğimi görenler önce çok şaşırıyor" dedi.