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21 Ağustos 2020 Cuma 21:55:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 21:55:00

Duru bebek sağlığına kavuşmak için yardım eli bekliyor

Kaynak: AA

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Henüz 7 aylıkken '4. Evre Yüksek Risk Nöroblastom' tanısı konan 1,5 yaşındaki Duru Eryiğit'in ailesi, minik Duru'nun sağlığına kavuşması için yardım eli bekliyor.

Henüz 7 aylıkken '4. Evre Yüksek Risk Nöroblastom' tanısı konan 1,5 yaşındaki Duru Eryiğit'in ailesi, minik Duru'nun sağlığına kavuşması için yardım eli bekliyor.

1,5 yaşındaki Duru Eryiğit'e henüz 7 aylıkken '4. Evre Yüksek Risk Nöroblastom' tanısı kondu. Tanı konmasının ardından hızla küçük Duru'nun tedavisine başlandı. Ameliyat olan Duru bebeğin karın bölgesinden 15 santimetre (1 kilogram) kitle çıkartıldı. Duru bebek geçirdiği ameliyatın ardından Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde başlayan tedavi sürecinde bugüne kadar 8 kür ağırlaştırılmış kemoterapi ve 21 kür radyoterapi tedavisi gördü.

Fakat tedaviler sonrası yapılan tahlillerde Duru bebeğin vücudunda kalıntılar olduğu tespit edildi. Duru bebeğin sağlığına kavuşabilmesi için AntiGD2 Tedavisi (Qarziba-Dinutuximab) görmesi gerekiyor. İlacın SGK tarafından karşılanmaması ve yüksek maliyeti nedeniyle destek arayışına giren Eryiğit ailesi İstanbul Valiliğinin onayıyla bir destek kampanyası başlattı.

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