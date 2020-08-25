25 Ağustos 2020 Salı 22:25:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 22:25:00
Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
Kaynak: TRT Haber
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsaldaki Güçlü ile Serin mahallerinde oturan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde tedbir aldı.
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