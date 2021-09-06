Daha çok yardım edeceğim

Demet Akalın, geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Kızı Hira'yla yemek yiyen Akalın, spor kıyafeti ile yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Kucağından köpeğini bir an olsun indirmeyen Akalın, Manavgat'taki yangında evi yanan bir vatandaşa yardım eli uzatmasıyla ilgili 'reklam yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi. Akalın, ''Konuşan istediği kadar konuşabilir, onlar konuştukça yenisi eklenecek yaptıklarıma. Ben yolumda şaşmam'' dedi.