Çöpe gideceğine can dostlar doyuyor

Tolga Akbaş, apartman sakinlerinden yemek ve ekmek atıklarını çöp yerine kovaya atmalarını istedi. Şimdi apartman sakinleri atıkları toplayıp, kış günlerinde yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına veriyor.



Akbaş, özellikle soğuk havalarda hayvanların yemeğe daha çok ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, “Komşularımızla birlikte elimizden gelen imkânlarla hayvanlara ekmek olsun mama olsun bir şeyler alıp getirmeye çalışıyoruz. Ancak bu konuda yetersiz kalıyoruz. Çünkü hem burada hem de başka yerlerde bir sürü hayvan var. Kış günlerinde bu hayvanların, aç kalmasına vicdanımız elvermiyor. Bizler de imkânlarımız çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Apartman yönetimi olarak, yemek ve ekmek atıklarını bu hayvanlara verebilmek için bina girişine kova koyduk. Bu çalışmamıza komşularımız da destek verdi. Kovamızda biriken atık yiyecekleri, her gün öğlen ve akşam götürüp hayvanlara veriyoruz. İnanıyorum ki başlatmış olduğumuz bu küçük kampanyaya destekler olacaktır. Herkese tavsiyem; yemek atıklarını çöplere atmayalım. Bunları bir yerlerde biriktirip bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına verelim. Onları sahipsiz ve aç bırakmayalım” dedi.