VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kırgız Türkleri, ata yadigarı 'Kökbörü'yü dört nala geleceğe taşıyor
3 bin 500 rakımda koyun kırkma mesaisi
Çöp evde bulunan çocuk hakkında yeni gelişme
Avrupa'daki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Finansal İstikrar Komitesi bugün Bakan Nebati başkanlığında toplanacak
Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi
Gayrimenkul ihtiyaçlarına tek tıkla çözüm
MOYSAD'TAN FUAR ATAĞI!
Emeklilerin zam farkları ödeniyor
Vatandaşlardan TOGG'a tam not
Orban'ın sözleri ortalığı karıştırdı
"Ankapark Projesi"
Sosyal yardım uygulaması genişletildi: Çalışan ve emekliler de başvurabilecek
Gözler Rusya'daydı ama... Çin savaşı masaya koydu
Motorine indirim geliyor
‘Uyuyan hücre'den inkar taktiği
SİHA vurdu ABD üzüldü
Atıl ada sanat merkezi oluyor
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Yeni kumralı aranjörü
39 derece ateşle sahnede
Sinemanın sanal aşıkları
1 milyonluk saati bekliyorum
25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:59:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:59:00

Çöp evde bulunan çocuk hakkında yeni gelişme

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Bursa'da çöple doldurulan evin tahliyesi sırasında kapısı kilitli odada bulunan 9 yaşındaki çocuk devlet koruması altına alındı.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli olan odasında baygın halde bulunan 9 yaşındaki Cem M.A, hastanedeki tedavisinin ardından savcılık kararıyla annesi Y.A'ya (38) teslim edildi.

    Antalya'ya dönen anne ile oğlu için Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çalışma gerçekleştirdi.

    Çocuk, savcılık kararıyla müdürlük ekiplerince koruma altına alındı, annenin de kurumda veya evinde kalmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

    İl Müdürlüğü ekiplerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talimatıyla aileye psiko-sosyal destek sağladığı, ekonomik olarak da destekte bulunacağı öğrenildi.

    Gelişim geriliği ve beslenme bozukluğu olduğu tespit edilen çocuk, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Çocuğun burada bir süre tedavi göreceği bildirildi.

    Olay

    Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

    Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem M.A'yı baygın halde bulmuştu.

    Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla anneye teslim edilmişti.

    Etiketler : Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi 9 yaşındaki Cem M.A
    Rock esintisi

    Rock esintisi
    81 ilin ardın yeniden İstanbul konseri

    81 ilin ardın yeniden İstanbul konseri
    Tatil yerine setteler

    Tatil yerine setteler
    İlk bölüm heyecanı

    İlk bölüm heyecanı
    ‘Kırmızı Oda'da çok korktu

    ‘Kırmızı Oda'da çok korktu
    İşim için kilo verdim

    İşim için kilo verdim
    Sezen aşkım

    Sezen aşkım
    Eski eşten ifşa!

    Eski eşten ifşa!
    Çöpçatan Serdar

    Çöpçatan Serdar

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX