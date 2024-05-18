VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Reisi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, İran halkına başsağlığı diliyorum"
Borsa haftaya rekorla başladı
İran'da Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet acil toplantı yaptı
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
18 Mayıs 2024 Cumartesi 18:28:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 18:28:00

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Hınıs ilçesinin Bellitaş Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü, burada dua edilip helallik alındı.

Bayraklarla donatılan köy meydanında düzenlenen askeri törende, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin özgeçmişi okundu.

İkindi vakti İl Müftüsü Rüstem Can tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, tören mangasınca bir süre omuzlardan taşındıktan sonra cenaze nakil aracına konuldu.

Bekar olan şehit Kabala'nın naaşı, götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kaymakam ve ilçe belediye başkanları, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğunu bildirmişti.

Etiketler : Pençe-Kaplan şehit Erzurum
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti
Okan Sayar kalplere dokunacak

Okan Sayar kalplere dokunacak
Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Evin altından dünyaya açılacak

Evin altından dünyaya açılacak
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX