Çocuğu üzeri kirli diye minibüs koltuğuna oturtmadılar

Üzeri kirli çocuğu koltuktan kaldırıp yere oturttuğu iddia edilen şoför, seferden men edildi.Sosyal medyada yer alan iddiya göre; ismi öğrenilemeyen bir çocuk, 10 gün öncesabah saatlerinde Kargıcak Mahallesi'ndeki evine gitmek için sanayi sitesi önünden Ali Sarı yönetimindeki dolmuşa bindi ve ücretini ödeyip koltuğa oturdu. Kıyafetleri kirli olduğu gerekçesi ile şoför tarafından yerinden kaldırılan küçük çocuk, kapı girişinde yere oturtuldu. O sırada bir yolcunun çocuğun fotoğrafını çekip, 'Kargıcak dolmuşunun şoförü, sırf kıyafetleri kirli diye koltuğa oturtmadı ve üstüne azarladı. Ücretini dahi ödemişti. Tek suçu ise ekmek parası için sanayide çalışması' notu ile sosyal medyada paylaşması üzerine şoföre tepki yağdı. Soruşturma başlatan kooperatif yönetimi, tepkiler ardından şoför Ali Sarı'yı 6 ay süre ile seferden men etti.

Üzeri kirli çocuğu koltuktan kaldırıp yere oturttuğu iddia edilen şoför, seferden men edildi.Sosyal medyada yer alan iddiya göre; ismi öğrenilemeyen bir çocuk, 10 gün öncesabah saatlerinde Kargıcak Mahallesi'ndeki evine gitmek için sanayi sitesi önünden Ali Sarı yönetimindeki dolmuşa bindi ve ücretini ödeyip koltuğa oturdu. Kıyafetleri kirli olduğu gerekçesi ile şoför tarafından yerinden kaldırılan küçük çocuk, kapı girişinde yere oturtuldu. O sırada bir yolcunun çocuğun fotoğrafını çekip, 'Kargıcak dolmuşunun şoförü, sırf kıyafetleri kirli diye koltuğa oturtmadı ve üstüne azarladı. Ücretini dahi ödemişti. Tek suçu ise ekmek parası için sanayide çalışması' notu ile sosyal medyada paylaşması üzerine şoföre tepki yağdı. Soruşturma başlatan kooperatif yönetimi, tepkiler ardından şoför Ali Sarı'yı 6 ay süre ile seferden men etti.

(DHA)

