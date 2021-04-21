Çoban öğrenciler

Her gün sabah saatlerinde koyunlarını alarak, mahalleye 6 kilometre uzaklıktaki Madavank Tepesi'ne giden 3 arkadaş, hayvanları otlarken, EBA'ya bağlanıp, derslerini takip etmeye çalışıyor. Çocuklar doğada sessiz ortamın zihin açtığını söylüyor.



Doğada sessiz ortamın kendilerine büyük katı sağladığını ve anlatılan dersleri daha iyi anladıklarını belirten öğrencilerden Mert Aslan, "Günün büyük bölümünü merada geçiriyoruz. Hem koyunlarımızı otlatıyoruz hem de derslerimizi takip ediyoruz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yaptığımız işten de keyif alıyoruz" dedi.