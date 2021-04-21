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21 Nisan 2021 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 16:30:00

Çoban öğrenciler

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Van'ın Erciş ilçesinin Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan ve Selahattin Eyyubi Ortaokulu'na giden 7'nci sınıf öğrencileri Eren Keklik, Mert Aslan ile Emin Ceylan, yüz yüze eğitim olmaması nedeniyle hayvancılık yapan ailelerine destek olmaya çalışıyor.

Her gün sabah saatlerinde koyunlarını alarak, mahalleye 6 kilometre uzaklıktaki Madavank Tepesi'ne giden 3 arkadaş, hayvanları otlarken, EBA'ya bağlanıp, derslerini takip etmeye çalışıyor. Çocuklar doğada sessiz ortamın zihin açtığını söylüyor.

Doğada sessiz ortamın kendilerine büyük katı sağladığını ve anlatılan dersleri daha iyi anladıklarını belirten öğrencilerden Mert Aslan, "Günün büyük bölümünü merada geçiriyoruz. Hem koyunlarımızı otlatıyoruz hem de derslerimizi takip ediyoruz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yaptığımız işten de keyif alıyoruz" dedi.

Etiketler : van çatak çoban öğrenci
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