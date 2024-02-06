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06 Şubat 2024 Salı 07:45:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 07:45:00

Çıldır Gölü'nü Eskimolar bastı

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Ardahan'da Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen dondu. Balıkçılar Eskimo usulü balık avlamak için 2 hafta önce bıraktıkları ağları toplamaya başladı. Buzları kırarak balıkları çıkartan avcıları gören turistler şaşırdı.

BALIKÇILARI SEVİNDİREN BOLLUK

Kars ile Ardahan il sınırları arasında kalan Çıldır Gölü'nün yüzeyi her kış donuyor. Bu yıl geç donan göl, balıkçıları gecikmeli olarak sevindirdi. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve Van Gölü'nden sonra da en büyük ikinci gölü olma özelliği taşıyan Çıldır Gölü'nün yüzeyinde yaklaşık 40 santimlik buz tabakası oluştu. Yöredeki balıkçılar buz tabakasının kazma ile kırarak, Eskimo usulü balık avına başladı.

BUZ ERİYENE KADAR AVA DEVAM

Gölün üzerinde küçük delikler açan balıkçılar, tahta sırıkla ağlarını suya bıraktı. Uzun bekleyişin ardından yeniden göle gelen balıkçılar, buz altındaki ağları çekerek balıkları topladı. Balıkçıların mesaileri yöreyi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu. Bereketli bir sezon geçirdiklerini söyleyen balıkçılar, Çıldır Gölü'nün buzu eriyene kadar Eskimo usulü balıkçılığa devam edeceklerini söyledi.

KİLOSU 100 LİRADAN SATIYORLAR

Balıkçılardan Erkan Cimşit, "Gölde sarı zaman ve şafak balığı ağırlıkta, kilosu 100 liradan satıyoruz" dedi.

Etiketler : ardahan çıldır gölü balık avlama
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