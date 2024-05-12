Gazzeli anneler, İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veriyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ayırt etmeksizin on binlerce ton bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'nde yaklaşık 10 bin kadın hayatını kaybederken, Filistinli anneler saldırılar altında ölüm ve kıtlık arasında defalarca göçe maruz kaldıkları zorlu koşullarda çocuklarını hayatta tutmak için yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten beri çoğu çocuk ve kadın 35 bine yakın Filistinlinin ölümüne, 78 binden fazlasının yaralanmasına yol açtığı Gazze'deki saldırılarında, evlerin yanı sıra sivillerin sığındığı okul, hastane, cami ve kilise gibi çok sayıda sivil yerleşim yerini kasıtlı hedef alarak yıkıyor.

2,3 milyon Filistinliyi hayata bağlayan insani yardımların girişine izin vermeyen İsrail, saldırılardan kaçan ve derme çatma çadırlarda kalan 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentine başlattığı kara saldırısıyla Gazze'deki siviller için güvenli yer de bırakmıyor.

Gazze Şeridi'nde aile üyelerini kaybeden anneler, aralıksız süren saldırıların doğrudan hedefi haline gelmelerinin yanı sıra gıda, hijyen ve tedavi imkanları ile ilaçların bulunmaması nedeniyle çeşitli hastalıklarla da mücadele ediyor.

Yetersiz beslenme nedeniyle düşük yapan, saldırılarda babalarını yitiren çocukları için hem anne hem baba olan ve çocuklarına kıyafet bulamayan anneler, ailelerini hayatta tutmak için çabalıyor.

Gazzeli anneler, İsrail'in yaklaşık 7 aydır sürdürdüğü acımasız saldırıları altında Anneler Günü'nü büyük bir acı ve ağır imtihan içinde geçiriyor.

GAZZE'DE HER GÜN ORTALAMA 37 ÇOCUK ANNESİNİ KAYBEDİYOR



Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) 3 Mayıs'taki açıklamasına göre, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her gün ortalama 37 çocuk annesini kaybediyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "kadınlara yönelik savaş" olarak niteleyen UNRWA'ya göre, Gazze'de 10 binden fazla kadın öldürüldü, 19 bini de yaralandı.

Gazzeli anneler, dehşet verici şartlarda yaşama tutunmaya çalışırken, 155 binden fazla hamile veya emziren kadın su ve hijyen malzemelerine oldukça kısıtlı şekilde erişim sağlayabiliyor.

GAZZELİ ANNELER, GÜÇLÜKLE BULDUKLARI YİYECEKLERİ ÇÖP VE ATIKLARLA PİŞİRİYOR



İsrail'in aç ve susuz bıraktığı Gazze'deki çocukların gıda bulamadıkları için yemek zorunda kaldıkları hayvan yemlerinden zehirlendikleri haberleri gelirken, Gazzeli anneler de İsrail'in mutfak tüpü ve akaryakıt girişine izin vermemesi nedeniyle yemek pişirmek için çöp ve atıkları kullanıyor.

Gazzeli anne Sabirin Ebu Avde, her gün yemek pişirmek için çöp ve atık aramaya çıktığını, çöpler arasında uzun süre plastik, naylon, karton her tür yakılabilecek malzeme aradığını söyledi.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek güneydeki Refah'a sığındıklarını anlatan Ebu Avde, eşinin hasta olması nedeniyle saatlerce sokak sokak yürüyerek yakacak bir şey bulmaya çalıştığını belirtti.

Ebu Avde, İsrail'in yardımların girişini engellediği Gazze'de yemek malzemesi bulunsa bile yakacak bulunmadığını, yakacak olarak sağlığa zararlı plastikleri kullanmak zorunda kalmaları nedeniyle solunum yolu hastalıklarında artış yaşandığını dile getirdi.

İsrail'in saldırılarından kaçarak geldikleri Refah'ta zorlu çadır hayatına maruz kalan 8 çocuk annesi Hena Ebu Cebel de saldırılarda bir çocuğunu yitirdi.

Cebel, su, yiyecek ve kıyafet bulamadıkları çadır hayatının zorluklarının yanı sıra soykırım tehlikesiyle de karşı karşıya olduklarını vurguladı.

İSRAİL'İN SALDIRISINDA BABALARINI KAYBEDEN 9 ÇOCUĞUNA HEM BABALIK HEM ANNELİK YAPIYOR



Gazzeli anneler, İsrail'in saldırılarından kaçarak geldikleri Refah'ta da hedef alınmaya ve yakınlarını kaybetmenin acısını yaşamaya devam ediyor.

Gazzeli anne Menal el-Medhun, en büyük kızı ve ilk torununu, İsrail'in güvenli bölge olarak göç ettikleri Han Yunus'taki çadırlarını hedef alan saldırısında kaybettiğini belirtti.

Yakınlarını kaybetmenin acısını, "Kalbimin bir parçasını aldılar. Ayrılıklarının acısıyla yüreğim burkuldu." ifadesiyle anlatan Medhun, yaşam sevinçlerinin ellerinden alındığını söyledi.

Saldırılarda eşini kaybeden Filistinli anne Huriye ise yerlerinden olmalarının ardından Refah'ta kurduğu derme çatma çadırda 9 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor.

Huriye, herhangi bir gelirleri olmadığını, çadırda su ve mutfak gazı gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduklarını ve çocuklarına yemek hazırlamak için topladığı kağıtları ya da tahta parçalarını yaktığını kaydetti.

FİLİSTİNLİ ANNEYE, 11 YIL SONRA GELEN İKİZ BEBEKLERİNDEN GERİYE SADECE BAYRAMLIKLARI KALDI



Filistinli anne Ranya Ebu Anze'nin acısı ise Gazzeli kadınların yaşadığı katlanılması zor dramlardan biri. Anze, 11 yıllık bekleyiş, acı, umut ve dualarından sonra kavuştuğu ikiz bebeklerini, İsrail'in saldırılarında yitirmenin hüznünü yaşıyor.

İsrail ordusunun, martta Gazze'de evlerini hedef alması sonucu Ebu Anze'nin 5 aylık ikiz bebekleri Naim ve Visam ile eşi hayatını kaybetti.

Acılı annenin çocuklarından geriye kalan hatırası ise yıkılan evin enkazından çıplak elleriyle kazarak çıkardığı ve evlatlarına Ramazan Bayramı'nda giydirmeyi hayal ettiği bayramlıkları oldu.

GAZZELİ ANNE, ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARININ ÜZERİNE "ÜŞÜMESİNLER DİYE" BATTANİYE ÖRTTÜ



İsrail'in Gazze'de ayırt etmeksizin sürdürdüğü yoğun saldırıları, çocuklarını kaybeden Filistinli annelerin yürek burkan anlarını gözler önüne seriyor.

Sosyal medyadaki görüntüde, martta Aksa Hastanesi bahçesinde çocuklarının cenazesi başında ağlayan Filistinli annenin, "Lütfen üzerlerine bir battaniye örtün, onları sıcak tutun lütfen." dediği duyuluyor.

İsrail saldırısında öldürülen çocuklarının üzerini "üşümesin diye" örten Filistinli anne, "Keşke ben de ölseydim, onlarla mezara girseydim." diye ağıt yaktı.