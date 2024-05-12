Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Kaynak: TRT Haber
Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor. Yeni dönemde, hasta randevu tarihinden bir gün önce ya onay verecek ya da gelemeyeceğini bildirmek zorunda olacak.
Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki düzenleme yarın hayata geçiyor.
Yeni düzenleme ile randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar onay istenecek.
Randevu onayı internet veya ALO 182 çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.
ONAY VERİLMEZSE RANDEVU İPTAL EDİLECEK
Onay vermeyenlerin randevusu iptal edilecek. İptal edilen randevular hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.
Boşalan randevular öncelikli olarak daha önce sistem üzerinden talepte bulunanlara verilecek.
65 YAŞ ÜSTÜ HASTALAR MUAF OLACAK
Onaylı randevu sisteminden 65 yaş üstü kişiler ve kanser hastalar ise muaf olacak.
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