VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Anneler Günü mesajı
New York'ta Türk Günü Yürüyüşü düzenlenecek
Suriye ve Irak'ta operasyon: 5 PKK'lı terörist etkisiz
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Edirne'de 'tiny house' ve kaçak yapılara izin verilmeyecek
12 Mayıs 2024 Pazar 13:15:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 13:15:00

Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor. Yeni dönemde, hasta randevu tarihinden bir gün önce ya onay verecek ya da gelemeyeceğini bildirmek zorunda olacak.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki düzenleme yarın hayata geçiyor.

Yeni düzenleme ile randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar onay istenecek.

Randevu onayı internet veya ALO 182 çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.

ONAY VERİLMEZSE RANDEVU İPTAL EDİLECEK

Onay vermeyenlerin randevusu iptal edilecek. İptal edilen randevular hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.

Boşalan randevular öncelikli olarak daha önce sistem üzerinden talepte bulunanlara verilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ HASTALAR MUAF OLACAK

Onaylı randevu sisteminden 65 yaş üstü kişiler ve kanser hastalar ise muaf olacak.

Etiketler : merkezi hekim randevu sistemi hastane hasta
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Sezonu kendi tarzıyla açtı

Sezonu kendi tarzıyla açtı
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Annelik gönüllü bir delilik

Annelik gönüllü bir delilik
Melissa'nın ‘Talih'i

Melissa'nın ‘Talih'i
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX