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12 Mayıs 2024 Pazar 13:45:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 13:45:00

New York'ta Türk Günü Yürüyüşü düzenlenecek

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonundaki etkinlikler kapsamında, 17 Mayıs'ta "Kültürel Bağları Güçlendirmek: Türk-Amerikan İlişkilerinde Yeni Bir Vizyon" konulu panel yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, 17-18 Mayıs'ta ABD'nin New York kentinde Türk Günü Yürüyüşü etkinlikleri düzenlenecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'de Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmelerine tepki amacıyla, ilk olarak 1981'de düzenlenen ve daha sonraki yıllarda geleneksel hale gelen Türk Günü Yürüyüşü'nün bu yıl 41'incisi gerçekleştirilecek.

Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliğinin yanı sıra ekonomik ve kültürel bağlarını pekiştirmeyi amaçlayan Türk Günü Yürüyüşü kapsamındaki etkinlikler, 17 Mayıs'ta Wall Street-Bowling Green Park'ta bayrak çekme töreniyle başlayacak.

Etkinlikler kapsamında, 17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkevi'nde "Kültürel Bağları Güçlendirmek: Türk-Amerikan İlişkilerinde Yeni Bir Vizyon" konulu bir panel düzenlenecek.

Türk ve Amerikan akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla yapılacak panelde, iki ülke arasındaki ilişkiler kültürel yönü ile ele alınacak. Panelde ayrıca, Türkiye-ABD ilişkilerinin son yıllarda geldiği durum ve kültürel bağlamda ilişkilerin geleceği değerlendirilecek.

Türkevi'nde ayrıca, "Türkiye Yüzyılı Sergisi" düzenlenecek. Sergide Türkiye'nin 100 yıl boyunca elde ettiği kazanımlar, özel dijital dev ekranlarda üç boyutlu gösterilerle anlatılacak.

Etkinlikler kapsamında, çocuklara özel oyun ve eğlenceler de düzenlenecek. Türk Günü Yürüyüşü de 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sabah saatlerinde New York Madison Avenue ve 38th Street'te başlayacak olan yürüyüş, Madison Square Park'ta sona erecek. Türk Günü Yürüyüşü kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı mehter takımı, yürüyüş rotasında Osmanlı Türk müziğini icra edecek.

Program kapsamında sanatçılar konser verecek, çeşitli gösteriler izleyiciler ile buluşacak.

Türk-Amerikan toplumunun ABD'deki en önemli etkinliklerinden biri haline gelen Türk Günü Yürüyüşü'ne her yıl binlerce kişi katılıyor.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı new york türk günü yürüyüşü
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