  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9712
  • Euro
    8,1978
  • Altın
    441,1970
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca koronavirüs tablosunu açıkladı
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Suudi Arabistan'da 32 kişi daha koronavirüsten öldü
Bahreyn'in çirkin açıklamalarına MSB'den sert yanıt
'Düştü' diyerek gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Deniz altındaki ölüm tuzağı: Dalgıçlar İyonya Denizi'nden yarım ton 'hayalet ağ' çıkardı
Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi hayatını kaybetti
Jandarma ve emniyetten bayram dönüşü trafik denetimi
ABD'deki yangınlar söndürülemiyor
MSB: Hudut kartallarımız görevinin başında
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 261 bini geçti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya açıklaması
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 158 bini geçti
Adana Valisi Elban: Adana'da su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını ka ...
Uçan arabalarla ilgili flaş gelişme! Tarih belli oldu
Çeşme'de 32 işletmeye 100 bin lira sosyal mesafe cezası
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakalarında yeni belirtiler var
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 18 kişi kurtarıldı
IKBY Başkanı Barzani'den 'Sincar'ın PKK üssüne dönüştüğü' iması
Darbeci Hafter'den komik gösteri: Türklere karşı merhamet göstermeyeceğiz
Yemen'deki Güney Devrim Hareketi Riyad Anlaşması'nı kabul etmediğini açıkladı
Kovid-19 tarama testinin yerlisini üretti, 21 ülkeye ihraç etti
Vadide yerli oto hareketliliği: Dünya devleri yatırıma geldi
Menderes'teki orman yangını ile ilgili 1 kişi gözaltında
03 Ağustos 2020 Pazartesi 19:22:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 19:53:00

Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış

ABONE OL

Yüksek kâr vaadiyle on binlerce kişiden yaklaşık 1 milyar lira çarpıp yurt dışına kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın, 'metamfetamin' adlı uyuşturucuyu üretmek için şirketin 200 milyon liralık sermayesiyle Çin'den 'Actifet' ve 'Cirius' isimli kimyasal maddelerden getirttiği ortaya çıktı.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu 'Çiftlik Bank' adlı saadet zinciriyle 132 bin 222 kişiyi dolandırmış, topladığı 1 milyar 139 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Çiftlik Bank adı altında kurulan bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığını ortaya çıkartmıştı.

Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyum atanıp, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulmuştu. Çiftlik Bank vurgununda kuruluşun bilgisayar yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, etkin pişmanlıktan faydalanmak için Aydın'ın tüm kirli işlerini açıkladığında ise şoke edici gerçekler ortaya çıkmıştı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTI

Vurgun dosyasında yer alan şoke edici bir bilgiye ulaşıldı. Yurdakul, etkin pişmanlığında Tosuncuk'un paralarla uyuşturucu ticareti yaptığını, husumetli olduğu bir şahsı öldürmek için suikast planı hazırladığını anlattı.

İşte o ifade:

"Mehmet Aydın biz yurt dışında iken uyuşturucu kullandığı zamanlarda her şeyi sürekli konuşup anlatıyordu. Bursa'da ihtilaf yaşadığı Bekir K. isimli şahsa suikast girişiminde bulunmak istedi. Bunun için sağ kolu Suat Emir aracılığıyla paralar gönderdi ancak herhangi bir olay meydana gelmedi.

Yine Bursa'nın İnegöl ilçesinde Necip G. isimli biri daha vardı. Bu kişi uyuşturucu imal etmek istiyordu. Mehmet de uyuşturucu kullanırdı. Çok para kazanacağım düşüncesiyle Necip'e 200 milyondan fazla sermaye verdi. Çin'den 'Actifet' ve 'Cirius' isimli kimyasal maddelerden getirdiler. Amaçları 'metamfetamin' üretmekti. İmalat başladıktan bir süre sonra imalathane polis tarafından basıldı Necip'in kayınpederi yakalandı, Necip de yurt dışına kaçtı."

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Kırmızı bültenle aranan Tosun, halen yakalanamadı. Arjantin'e kaçtıktan sonra Türkiye'ye dönen Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul ile birlikte tüm sanıklar 4 Temmuz 2019 günü görülen duruşmada tahliye edilmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER