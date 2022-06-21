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21 Haziran 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:21 Haziran 2022 Salı 17:00:00

Çiftçi damattan traktörlü gelin arabası

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Sivas'ın Ulaş İlçesine bağlı Baharözü köyünde traktörlerden oluşan düğün konvoyu ilginç görüntüler oluşturdu. Çiftçi damat Gökhan Kavak, yeni aldığı traktörü süsleyip gelin arabasına dönüştürdü.

Sivas'ın Ulaş İlçesine bağlı Baharözü köyünde traktörlerden oluşan düğün konvoyu ilginç görüntüler oluşturdu. Çiftçi damat Gökhan Kavak, yeni aldığı traktörü süsleyip gelin arabasına dönüştürdü. Birçok kişinin olmaz dediği düğün konvoyunu hayalindeki gibi traktörlerden oluşturan Kavak, konvoy halinde gelinin baba evine gitti.

Baba evinden dualarla çıkan genç çift traktöre binerek köyde tur attı. Gelin arabasına dönüştürülmüş traktörü karşısında gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Damat Gökhan Kavak, traktörlerden oluşan konvoyun çocukluk hayali olduğunu belirterek, "Bugün benim düğünüm oldu. Düğün konvoyumu traktörler ile gerçekleştirmek istedim. Çocukluğumdan itibaren hayalim olan traktörü gelin arabası yaptım. Mesleğim tarım ve hayvancılık olduğu için traktörü gelin arabası yaptım. Birçok kişi olmaz dedi ama gayet güzel oldu. Konvoyumuza yaklaşık 15 tane traktör katıldı. Güzel bir organizasyon oldu.

Etiketler : Çiftçi damattan traktörlü gelin arabası Sivas Gökhan Kavak
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