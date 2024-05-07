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07 Mayıs 2024 Salı 15:17:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 15:17:00

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul Boğazı'nda Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturan ALEXIS isimli gemi çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturdu.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamlar olay yerine yönlendirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki trafiğin geminin karaya oturması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyurdu. Kıyı emniyetine bağlı balık adamlarca yapılan su altı incelemesinin ardından acil müdahale gemisi Nene Hatun da bölgeye sevk edildi.

Sahil güvenlik ve deniz polisinin de yer aldığı ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda gemi, bulunduğu yerden kurtarıldı.

KURTARILAN GEMİ AHIRKAPI DEMİR BÖLGESİNE ÇEKİLİYOR

Kurtarma çalışmalarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada karaya oturan geminin kurtarıldığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkorlerce Ahırkapı demir bölgesine çekildiği bildirildi.

Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanlığı istanbul boğazı gemi
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