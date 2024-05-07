"Nikahta dua okunmasının engellediği" iddiası... Müfettiş görevlendirildi

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07 Mayıs 2024 Salı 14:01:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 14:01:00

"İzmir'de nikahta dua okunmasının engellediği" iddiasına ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, İzmir'de nikahta dua edilmesinin engellenmesi iddialarına ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlık, İzmir'de nikahta dua edilmesinin engellenmesi iddialarına ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karşıyaka Belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : içişleri bakanlığı izmir nikah dua
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