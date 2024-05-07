Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde gol krallığı yarışı sürüyor

İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) şampiyonluğu garantilerken, İngiltere'de lider Arsenal ile bir maçı eksik ikinci sıradaki Manchester City arasında kıyasıya mücadele devam ediyor.

Gol krallığı yarışında ise LaLiga dışında diğer 4 ligde zirvede yer alan golcülerle en yakın takipçileri arasında fark açılıyor.

Premier Lig'de Manchester City'nin forveti Erling Haaland, Bundesliga'da Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, Serie A'da Inter'in skorer ismi Lautaro Martinez, LaLiga'da Girona'nın oyuncusu Artem Dovbyk ve Ligue 1'de PSG'nin forveti Kylian Mbappe, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Premier Lig'de Haaland, 25 golle zirvede

Son 3 maçını da kazanması halinde Premier Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan edecek Manchester City'de Norveçli yıldız golcü Erling Haaland, 25 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Haaland'ın gol krallığı yarışında en yakın takipçisi Cole Palmer'ın (Chelsea) ise 21 golü var.

Premier Lig'de gol krallığı yarışında ilk 5 sırada yer alan diğer futbolculardan Alexander Isak'ın (Newcastle United) 20, Ollie Watkins'in (Aston Villa) 19, Muhammed Salah'ın ise (Liverpool) 18 golü bulunuyor.

LaLiga'da Dovbyk ilk sırada, Bellingham takipte

LaLiga'da sezonun öne çıkan ekiplerinden Girona'da forma giyen Ukraynalı golcü futbolcu Artem Dovbyk, 20 golle ligde son 4 haftaya girilirken gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'de forma giyen İngiliz futbolcu Jude Bellingham ise 18 golle zirve takibini sürdürüyor.

Gol krallığı yarışında ilk 5'te yer alan futbolculardan Robert Lewandowski (Barcelona) ve Alexander Sörloth'un (Villarreal) 17, Ante Budimir'in (Osasuna) 16 golü bulunuyor.

Bayern Münih'ten Harry Kane, 36 golle açık ara zirvede

Bundesliga'da Bayern Münih'in İngiliz forveti Harry Kane, 36 golle ligde son 2 haftaya girilirken gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alıyor.

Bundesliga'da gol krallığı yarışında ilk 5'te yer alan isimlerden Serhou Guirassy'in (Stuttgart) 25, Lois Openda'nın (Leipzig) 24, Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav'ın (Stuttgart) 18, Ermedin Demirovic'in (Augsburg) 15 golü var.

Serie A'da Lautaro Martinez, 23 golle ilk sırada

Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter'in forveti Lautaro Martinez, gol krallığı yarışında açık ara önde yer alıyor. Arjantinli forvetin, ligde son 3 haftaya girilirken 23 golü bulunuyor.

Juventus forması giyen Sırp futbolcu Dusan Vlahovic ise 16 golle yarışta ikinci sırada yer alıyor.

Gol krallığı yarışında ilk 5'te Napoli'den Victor Osimhen'in 15, Milan'dan Olivier Giroud ve Genoa'dan Albert Gudmundsson'un 14'er golü var.

Ligue 1'de Mbappe, 26 golle zirvede

Ligue 1'de şampiyon PSG'de 26 golü bulunan Fransız oyuncu Kylian Mbappe, gol krallığı yarışında açık ara önde yer alıyor.

Gol krallığı yarışında ilk 5'te Lille'den Jonathan David ve Olimpik Lyon'dan Alexandre Lacazette'in 17, Monaco'dan Wissam Ben Yedder'in 15 ve Olimpik Marsilya'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ın 14 golü bulunuyor.