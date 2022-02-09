Çiçek toplamıyor, can kurtarıyor

SUYA BATARAK SABİT KALDI



Antalya Konyaaltı'nda Boğaçayı üzerinde pazar günü içerisinde 2'si kadın 4 kişi olan off-road aracı sulara kapılmıştı. Suya batarak sabit kalan araçtaki kadınları sırtına alarak tek tek kurtaran itfaiye çavuşu Yalçın Çelik sosyal medyada 'kahraman' ilan edildi. 15 yıllık itfaiyeci Çelik ise bu duruma ders niteliğinde sözlerle karşılık verdi.



AYNI GÜN BİR KEDİ KURTARDIK

Mahsur kalan kişilerin hayatlarının o an tehlikede olduğunu söyleyen Çelik, "Kimisi buna kahramanlık dedi. Biz buna mesai deriz. Biz zor zamanların adamıyız. Biz buradan çiçek toplamaya çıkmıyoruz. Bu tür işlere her zaman gideriz. O gün yeni doğmuş bir kediyi ölmek üzereyken kurtardık. İtfaiyeciliğin özü bu" diye konuştu.