  • BIST
    1542.45
  • Dolar
    7,4126
  • Euro
    9,0363
  • Altın
    441,8330
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump'ın bakanından F-35 itirafı
10 milyon doz aşının 2. sevkiyatı yarın gerçekleşiyor
"HDP demek PKK demektir"
Bakan Çavuşoğlu: Gemi Gabon karasularında
Skandal tasarı Meclis'teki özel komisyondan geçti
Kar geri dönüyor! Meteoroloji gün verdi
Sağlık Bakanlığı 'aşı' dolandırıcılığına karşı uyardı
Başkan Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti
Türk gemisi Nijerya açıklarında kaçırıldı!
Anne babalara önemli oyuncak tavsiyesi
Cep telefonları her gün temizlenmeli
Trafik kazalarını ev kazaları takip ediyor
Aşı sonrası uyku ve beslenme düzenine dikkat edin
Bugün burçları neler bekliyor? 24 Ocak 2021 Pazar günlük burç yorumları
Burcu Çağrı'dan yanıt gecikmedi
Gizem Tuncer nasıl zayıfladığını açıkladı
Demet Akalın'ın acı günü... Ünlü şarkıcı dayısını kaybetti
Yasemin Özilhan yaş gününü kutladı!
Saadet Işıl Aksoy: Gerçek hayatla meşguldüm
Sera Kutlubey, Azra karakteri ile Hercai kadrosunda
İbrahim Büyükak'tan Murat Dalkılıç taklidi
Bebek'te aile saadeti
Yasmin Erbil'den olay açıklama!
Resim öğretmeni okulu renklendirdi
23 Ocak 2021 Cumartesi 22:57:00 - Güncelleme:24 Ocak 2021 Pazar 15:43:00

Çevrimiçi bağlama dersi

ABONE OL

Karabük Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu'nda görev yapan Halil Bulut, liseden sonra bir arkadaşının kendisine bağlama hediye etmesinin ardından kendi kendine enstrümanı çalmayı öğrendi.

6 yıl önce bağlama kursu vermeye başlayan Bulut, geçen sürede yoğun talep ile 55 öğrenciye ulaştı. Bulut, salgın döneminde kursu çevrimiçi ortama taşıdı. Bulut, haftada bir kez okula giderek çevrimiçi ortamda buluştuğu öğrencileriyle bağlama çalıp türkü söylüyor. Sınıf öğretmeni Halil Bulut, öğrencilerine Anadolu'nun kültürel değerlerini, bağlamayı, müziği, halk ozanlarını ve türküleri sevdirmek, tanıtmak ve öğretmek amacıyla gönüllü olarak bağlama kursu verdiğini söyledi.

Salgın sürecinde öğrencilerin evlerinde sıkılmaması ve etkinliklere katılmasını sağlamak için kursu devam ettirdiklerini belirten Bulut, "Öğrencilerimizin derslerinin dışında daha mutlu olabilmeleri ve zamanlarını daha verimli geçirebilmeleri için bağlama kursumuza çevrimiçi devam ettik. Bağlama kursuna katılan 45 öğrencimiz var. Yüz yüze eğitim başladığında bu sayı artacaktır." dedi.

Bulut, uzaktan eğitimin çeşitli zorlukları olduğunu aktararak, bağlama çalmaya yeni başlayan öğrencilerin enstrümanı tutmayı öğrendiklerini fakat akort yapmakta zorlandıklarını, bu konuda yardımına velilerin yetiştiğini anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un türküleri çok sevdiğini bildiklerini dile getiren Bulut, "Bir türkümüzü de Sayın Ziya Selçuk'a söylemek isteriz. Bizi dinlerlerse çok seviniriz, onur duyarız. Çocuklarımızın her biri deniz yıldızı gibidir. Kaç kişinin hayatına dokunabilirsek bize o kalacak. Onların mutluluğu ve başarısı için dünyanın her şeyinden vazgeçmek gerekiyor. Onların mutluluğu bizim için en değerli hazinedir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Halil Bulut bağlama ders
2021 model Deniz Seki

2021 model Deniz Seki
O programda Hüsnü Şenlendirici de yer alacak

O programda Hüsnü Şenlendirici de yer alacak
Netleşen proje yok! Görüşmelere devam...

Netleşen proje yok! Görüşmelere devam...
Survivor adasında tarzlar da yarışıyor

Survivor adasında tarzlar da yarışıyor
Bengü'den dinleyicilerine müjdeli haber geldi! Bahar şarkısıyla ısıtacak

Bengü'den dinleyicilerine müjdeli haber geldi! Bahar şarkısıyla ısıtacak
Dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı

Dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı
Nilperi Şahinkaya'dan Emre Yusufi'ye 40. yaşa ‘tavşan olabiliriz' hediyesi

Nilperi Şahinkaya'dan Emre Yusufi'ye 40. yaşa ‘tavşan olabiliriz' hediyesi
Seren Serengil'den olay açıklama: İnsanlar Seren ölsün istiyor

Seren Serengil'den olay açıklama: İnsanlar Seren ölsün istiyor
Can Yaman, Demet Özdemir'i tek hamlede sildi

Can Yaman, Demet Özdemir'i tek hamlede sildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER