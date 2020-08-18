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18 Ağustos 2020 Salı 23:51:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 23:51:00

Çeşme'de tedbirlere uymayan 5 işletmeye kapatma cezası

Kaynak: DHA

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İzmir'in Çeşme ilçesinde 5 işletme, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatıldı.

Çeşme Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayan eğlence mekanlarıyla ilgili tutanak tutuldu.

Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 5 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.

Çeşme İlçe Hıfzıssıhha Kurulu sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 3 Ağustos'ta 6, 11 Ağustos'ta da 5 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar vermişti.

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