Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Gündem Haber Giriş: 15.07.2020 - 18:00,Son Güncelleme:15.07.2020 - 18:04 Son dakika haber: Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde deprem Yazdır A Yazı Tipi Yorumlar 0 Son dakika haber: Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde deprem Abone Olgoogle-news AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Çankırı'nın Çerkes ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Çankırı'nın Çerkes ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 15, 2020
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Çerkes (Çankiri)
Tarih-Saat : 15.07.2020, 17:52:04 TSİ
Enlem : 40.7115 N
Boylam : 32.8825 E
Derinlik : 12.35 km
Detay : https://t.co/1vYcyYx8BO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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