Çanakkale'de 4 köy karantinaya alındı

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09 Nisan 2021 Cuma 11:25:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 11:25:00

Çanakkale'nin Işıklar, Karacaören, Saraycık ve Yapıldak köyleri karantinada

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Çanakkale'deki 4 köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Merkeze bağlı Işıklar, Karacaören, Saraycık ve Yapıldak köylerinde 14 gün boyunca karantina uygulanacak.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Işıklar, Karacaören, Saraycık ve Yapıldak köylerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

AA'nın haberine göre, Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, merkeze bağlı Işıklar, Karacaören, Saraycık ve Yapıldak köylerinde, Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köylerin girişlerinde önlem aldı.

Etiketler : çanakkale karantina koronavirüs
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