Can dostlar için tayini reddetti

Hakkari'de görev yapan Eda Öğretmen, tayin hakkını, beslediği sokak köpeklerinden ayrılamadığı için kulanmadı.



Irak ve İran sınırının kesiştiği noktada bulunan Şemdinli ilçesinin Kayalar köyündeki Kayalar Ortaokulu'nda 4 yıldır İngilizce öğretmeni olan Eda Kırkıcı Yıldız (39), burada görev yaptığı süre boyunca, bir yandan da sokak köpekleri için mücadele verdi.

Yıldız, okuldan arta kalan zamanlarında bölgedeki sokak köpekleriyle ilgilendi, onların bakımını yapıp, besledi. Bu yıl tayin hakkı olmasına rağmen ilçeden ayrılamayan Eda Öğretmen "Köpeklere benim gibi bakacak birini bulana kadar burada kalacağım" dedi.

Bu yıl tayin hakkı olan Eda Kırkıcı Yıldız, memleketi Hatay'a gitmek isterken son anda bu kararından vazgeçtiğini söyledi. Beslediği köpekleri bırakamayan Yıldız, onlara kendisi gibi bakacak birini bulması halinde tayin isteyeceğini belirterek, "Bu yıl tayin isteme hakkım vardı. Memleketime dönecektim. Hatta dönmek istiyordum ama hayvanlarımı bu halde bırakıp gitmek istemedim. Tayin istemekten vazgeçip onların başlarında olmak istedim. Ailem de artık dönmemi istiyor. Seneye inşallah daha iyi bir ortamda bırakıp dönerim" diye konuştu.

Köpekleri beslemek için çeşitli yerlerden destekler aldığını da dile getiren Yıldız, "Bu konuda destek olanlar var. Gelen yardımlarla günü kurtarabiliyoruz. O destekler sayesinde hayvanlara düzenli yemek gelmeye başladı. Hafta sonları sürekli vaktimi buralarda geçiriyorum. Onları besleyip doğum yapanlar varsa onlara bakıyorum. Fakat bir an önce bu hayvanların kısırlaştırılması şart" ifadelerini kullandı.