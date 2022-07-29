Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun babası ortaya çıktı

Bursa'da kirası ödenmediği gerekçesiyle icra yapılan bir çöp evde temizlik yapıldığı sırada ölüme terkedildiği anlaşılan Cem Muhammed A.'nın babası olduğu iddia edilen Ufuk Ç. ortaya çıktı.

Çağlayan Adliyesi'ne gelerek çocuğun Muhammed isimli bir başka kişiden olduğunu iddia eden Yasemin Acar'dan şikayetçi olan Ufuk Ç., Adli Tıp tarafından DNA testi yapılmasını talep etti.

Sabah'te yer alan haberde Ufuk Ç. Yasemin Acar ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada aynı hastanede tedavi gören teyzesi vasıtasıyla tanıştığını anlattı.

Daha sonradan ilişkilerinin geliştiğini bir süre flört edip konuştuklarını ve kısa süre sonra evlendiklerini belirten Ufuk Ç. "Alibeyköy Karadolap Mahallesi'nde bir ev tutuk ve yaklaşık olarak 1 yıl aynı evde yaşadık" şeklinde konuştu.

EN SON ULTRASONDA GÖRDÜM

Sonradan evliliği sürdüremediklerini 2011 yılında ayrıldıklarını, o dönem Yasemin'in hamile olduğunu bildiğini belirten Ufuk Ç., "Ultrasonda çocuğun erkek olarak gördüm.

Aramız bozulunca Yasemin çocuğu aldırdığını ya da düştüğünü söyledi. Ben de çocuğun doğmadığını zannediyordum.

Annesi ile kaçıp çocuğu annesinin yanında doğurmuş. Aramızın bozulmasına sebep olanda annesi Asuman'dı" dedi.

DNA ANALİZİ YAPILMASINI İSTİYORUM

Eşinin çocuğun kendisinden ayrıldıktan sonra Muhammed isimli bir kişiden olduğu yönündeki açıklamasını hatırlattığımız Ufuk Ç., "Ben Çağlayan Adliyesi'ne gidip suç duyurumu yaptım.

Adli Tıp kurumundan DNA analizi yapılmasını istedim. Yalan söylediğini düşünüyorum. DNA analizi ile her şey ortaya çıkar" diye konuştu.

İstanbul'da yaşadığını ve ayakkabı imalatçısı olduğunu söyleyen Ufuk Ç. bir daha kimse ile evlenmediğini de belirtti.

Cem Muhammet A.'nın DNA analizi sonucu kendi çocuğu çıkması durumunda üzerine almak istediğini söyleyen Ufuk Ç., "Maddi durumun iyi. Ayakkabı ustasıyım ve evim var.

Yasemin ile evlenince de ayakkabı işi yapıyordum. Ben çocuğuma her türlü bakarım. Çocuğu benim çıkarsa almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ŞOK OLDUM

Ufuk Ç., Cem Muhammed'in içler acısı durumunu televizyonda gördüğü anda şok olduğunu belirterek, "Günlerdir uykularım kaçıyor.

Psikolojim bozuldu. Çocuğun bu duruma gelmesinde payı olanlar hakkında da şikayetçi olacağım" dedi.

ÇOCUK BAŞKASINDAN DEMİŞTİ

Yasemin A. polisteki ifadesinde; eski eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandığını, 2013 yılı başlarında ise 'Muhammet' adlı bir kişiyle tanışıp, gönül ilişkisi yaşadıklarını belirterek, şöyle demişti:

"Çocuk sahibi olmak istediğim için 2013 yılında Muhammet'ten, Cem Muhammet A. isimli çocuğum dünyaya geldi.

Çocuğumun babası oğlumun doğumu için kararsızdı. Ben de bu süreçte kendisinden ayrıldım.

Haberi olmaksızın çocuğum Cem Muhammet'i doğurdum. Çocuğumun bütün velayet hakları doğumdan beri benim üzerimedir."