Bursa'da 100 bin lira değerinde eşya çalan hırsızı dövmesi yakalattı
Kaynak: İHA
Bursa'da iki eve giren ve yaklaşık 100 bin lira değerinde eşya çalan hırsızın kameralara takılan dövmesi, kısa sürede yakalanmasına yardımcı oldu.
Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, daha evvel Kükürtlü ve Çekirge mahallelerinde bulunan evlerden toplam 100 bin liralık hırsızlık yapan iki şüpheli saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin her iki evden 4 adet kombi, laptop, 2 adet televizyon, çamaşır makinası, 100 dolar ve 100 avro çaldığını ve toplam 100 bin liralık zarar olduğunu tespit eden ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemeler sırasında şüphelilerden birinin elinde bulunan dövmeden yola çıkan ekipler. şüphelilerin (20) A.S.T. ve (43) H.D. olduğunu tespit etti. Şüpheliler saklandıkları ikametlerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
3 adet kombi, 2 adet laptop, 2 adet çamaşır makinesi ve 1 adet elektrikli süpürge ekipler tarafından ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
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