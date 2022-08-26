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26 Ağustos 2022 Cuma 17:59:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 18:14:00

Bursa'da ölümüne dilencilik: Araçların önüne atlayıp, kan parası istedi

Kaynak: İHA

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Bursa'da döner kavşakta kendini otomobillerin önüne atan ve sürücülerden kan parası adı altında para isteyen dilenci kameralara yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu Buttim kavşağında yolda seyir halinde giden otomobillerin önüne atlayan dilenci sürücülere zor anlar yaşattı.

Bazı sürücüler yardım ederken bazılarının ise tepki verdiği görüldü.

İnsanların duygularını sömüren dilencinin yolun ortasına atlama ve para istediği anlar kameralara anbean yansıdı.

Dilenciyi zaman zaman kavşakta gördüğünü söyleyen Muharrem Doğantez, 'Bu vatandaşı daha öncede burada gördük. Son haftadır sürekli görüyorum. Kan parası adı altında insanlardan duygu sömürüsü yaparak para toplayan bir vatandaş bu. Hem trafiği tehlikeye atıyor, hem de insanların duygularıyla oynuyor' dedi.

Etiketler : Osmangazi ilçesi bursa dilencilik
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