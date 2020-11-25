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Bu seccade namaz kılmayı öğretiyor
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25 Kasım 2020 Çarşamba 15:22:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 07:25:00

Bu seccade namaz kılmayı öğretiyor

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Katarlı bilgisayar mühendisi Abdurrahman Hamis, namaz kılmayı öğreten ve telefon uygulaması üzerinden kontrol edilebilen 'akıllı seccade' tasarladı.

11. Bilim Yıldızları Yarışması'nda üçüncülük kazanan 'Secde' isimli tasarımı yapan Hamis, "Uygulamadan, kılınacak namazların vakti ve Kuran sureleri ayarlanabiliyor. Seccadeye takılan entegre ekran sayesinde, kullanıcılar namaz kılarken Kur'an-ı Kerim'den ayetleri okuyabiliyor" dedi. 

Etiketler : Abdurrahman Hamis seccade namaz kılma akıllı seccade
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