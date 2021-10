Botanik cami

Nevşehirli imam Ahmet Aydemir, görev yaptığı caminin içerisini çiçeklerle donatarak botanik bahçeye çevirdi.



Nevşehir'in Esentepe Mahallesi'ndeki Taşlıbel Camisi'nde 1992 yılında göreve başlayan Nevşehirli imam hatip Ahmet Aydemir, 1995 yılından itibaren camiye evinde hobi amaçlı yetiştirdiği çiçeklerden getirmeye başladı.

300'den fazla saksı çiçeği bulunan caminin adı da iki yıl önce Çiçekli Cami olarak değiştirildi. İmam Aydemir, bu çalışmasından dolayı geçen yıl Türkiye Diyanet Vakfı tarafından verilen "Uluslararası İyilik Ödülü"nü kazandı.

Aydemir, "1995 yılında evimden çiçek getirmeye başladım. Cami cemaatinin hoşuna gitti, onlar da getirdi. Yaz kursuna gelen öğrencilerin dikkatini çekti. Şu an mahallemizdeki 300 öğrencinin camide çiçeği var. Buraya gelirler bakım yaparlar. Gayemiz camiyi, çiçeği, canlıyı ve çevreyi sevdirmek. Çiçeği seven çocuğun asla çevresine zararı olmaz, biz de böyle bir neslin yetişmesine vesile oluyoruz. Cenabı Allah'ın yeryüzündeki evleri olan camilerin her şeyin en güzeline layık olduğuna inanıyorum. Botanik bahçesi gibi olan bu camide çiçekler arasında ibadet yapmanın zevki ayrı oluyor."