Bodrum-Kaş açıklarında fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bodrum ile Kaş arasında, denizde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 2 Şubat'ta gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.

Fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması istendi.