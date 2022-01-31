Bodrum-Kaş açıklarında fırtına uyarısı
Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yarın için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgedekilerin dikkatli olması istendi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bodrum ile Kaş arasında, denizde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, 2 Şubat'ta gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.
Fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması istendi.
��Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 31, 2022
Ege Denizi'nde Kuvvetli Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/rjcYBoefLk