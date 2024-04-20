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20 Nisan 2024 Cumartesi 07:28:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 07:28:00

Bizim mutfağın aşçısı!

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Türkiye'ye şimdiye kadar hiç gelmeyen Kamerunlu aşçı Marcien Ndzie hayatını Türk yemeklerine adadı. 10 yıldır Türk restoranında çalışan Marcien, ustasından adana kebap, lahmacun, saç kavurma ve ciğer yapmayı öğrenip aşçıbaşı olmayı başardı.

KAMERUN'DA YEMEKLERİMİZİ ÖĞRETTİ

Kamerun'un başkenti Yaounde'de hizmet veren İstanbul Restoranı'nın Kamerunlu aşçıbaşı Marcien Ndzie, hazırladığı yemeklerle ülkesine gelen Türkler'e ziyafet çektiriyor. Kamerunlular'a da Türk lezzetlerini öğretiyor. İstanbul Restoranı, Ndzie'nin hazırladığı Türk yemekleri sayesinde Yaounde'de en çok tercih edilen mekanlardan biri olurken vatanlarından binlerce kilometre uzakta yaşayan Türkler için de buluşma noktası oldu.

KURU FASULYE VE ALİNAZİK YAPIYOR

Kamerunlu aşçıbaşı Ndzie, ülkesine gelen Türk aşçılar sayesinde Türk mutfağıyla tanıştığını ve 10 yıldır bu yemekler konusunda uzmanlaştığını söyledi. Ndzie, Adana ve Urfa kebap, tavuk ve ciğer şiş, alinazik, kuru fasulye, pide çeşitleri, sac kavurması, lahmacun ve çorba çeşitleri gibi birçok Türk yemeğini rahatlıkla yapabildiğini dile getirdi. Ndzie, "Kamerun'da yaşayan Türkler, yemeklerim sayesinde kendilerini evinde hissediyor" dedi.

EN ÇOK ADANA KEBAP SEVİLDİ

Türklerin yanı sıra birçok Kamerunlu müşterisinin olduğunu, Kamerunluların Türk mutfağını çok beğendiğini anlatan Kamerunlu aşçıbaşı Marcien Ndzie, "Adana kebabı çok sevildi, siparişlere zor yetişiyorum" dedi.

Etiketler : kamerunlu aşçı marcien ndzie
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