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03 Mayıs 2024 Cuma 13:08:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 13:08:00

Ticaret Bakanlığı nisan ayı veri bültenini yayımladı

Kaynak: AA

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Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artışla 19 milyar 271 milyon dolara, ithalat da yüzde 4,2 yükselerek 29 milyar 171 milyon dolara çıktı.

Ticaret Bakanlığının nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat nisanda 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 artarak 19 milyar 271 milyon dolar, ithalat da yüzde 4,2 yükselişle 29 milyar 171 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 2,6 artışla 48 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 13,3 yükselerek 9 milyar 900 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 2,71 puan azalarak yüzde 66,1, enerji verileri hariç tutulduğunda 4,69 puan düşüşle yüzde 73,8, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 4,91 puan gerilemeyle yüzde 77,4 olarak gerçekleşti.

ÜRÜN, ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT

Geçen ay en çok ihracat yüzde 4,2 artış ve 10 milyar 64 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 3,9 azalış ve 6 milyar 613 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 2,8 düşüş ve 2 milyar 482 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,6 (18 milyar 229 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,3 (635 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,7 (334 milyon dolar) olarak kaydedildi.

Nisanda en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 481 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 185 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 124 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,8 olarak hesaplandı.

Nisanda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 10 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 204 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 2 milyar 963 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İTHALAT VERİLERİ

Nisanda en çok ithalat yüzde 0,9 azalış ve 20 milyar 270 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 34,1 artış ve 4 milyar 855 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 3,5 yükseliş ve 4 milyar 27 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 82,6 ile imalat sanayisinde (24 milyar 88 milyon dolar), yüzde 10,7 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 133 milyon dolar), yüzde 3,9 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 138 milyon dolar) hesaplandı.

Nisanda en fazla ithalat yapılan ülkeler 3 milyar 753 milyon dolarla Çin, 3 milyar 330 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 244 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,6 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 487 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 847 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 481 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 30,5 AZALDI

GTS kapsamında ocak-nisan döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 82 milyar 873 milyon dolar, ithalat yüzde 8,9 azalışla 113 milyar 117 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 4,3 düşüşle 195 milyar 990 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalarak 30 milyar 243 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,3 olarak hesaplandı.

Etiketler : ticaret bakanlığı ithalat ihracat
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