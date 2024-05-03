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03 Mayıs 2024 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 12:30:00

Adana'da organ ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Adana'da polis ekipleri, organ ticareti yaptıkları iddiasıyla 5'i İsrailli, 2'si Suriyeli 11 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yaklaşık bir ay önce İsrail'den uçakla Adana'ya gelen 7 kişinin pasaportunu incelemeye aldı.

Sağlık turizmi için Türkiye'ye geldiklerini ileri süren 7 kişiden 2'sinin pasaportunun sahte olduğu tespit edildi. Bu iki kişinin Suriye uyruklu A.S. (20) ve Z.M.Z. (21) olduğu belirlendi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Suriye vatandaşı A.S. ve Z.M.Z'nin, böbreklerinin para karşılığında İsrail uyruklu S.A.S. (68) ve 28 yaşındaki İsrailli kadın E.A.M'ye Adana'da yapılacak ameliyatla nakledilmesi için anlaştığı saptandı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki tabibin ardından düzenledikleri operasyonla Suriyeli A.S. ve Z.M.Z. ile İsrailli S.A.S, M.A.S. (32), E.A.M. A.A.M. (22) ve M.A.M'nin (37) yanı sıra E.D. (51), F.Ö. (49), M.A.U. (58), A.K'yi (31) gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 65 bin dolar, 10 bin 400 lira, 994 İsrail şekeli ile çok sayıda sahte pasaport ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.

Etiketler : adana polis organ ticareti operasyon
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