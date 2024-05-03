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03 Mayıs 2024 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 11:45:00

Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

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Antalya'da İzzettin Söğüt, kaldığı huzurevinde husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır yaşamını yitirdi, Ahmet Özdemirel ise yaralandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde İzzettin Söğüt, aralarında husumet olduğu öne sürülen ve kendisiyle aynı huzurevinde kalan Selçuk Goncegül, Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e bıçakla saldırdı.

Söğüt olay sonrası yangın merdiveninden kaçtı. Huzurevi görevlilerinin ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Ekipler, İzzettin Söğüt'ü yakalamak için çalışma başlattı. Polis ve bekçilerin el fenerleriyle yaptığı aramada İzzettin Söğüt, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Söğüt, işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edilerek Antalya'ya getirildi.

Etiketler : antalya huzurevi bıçaklı saldırı
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