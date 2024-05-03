VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hamas: Türkiye'nin soykırım davasıyla ilgili kararı Filistin halkı için son derece önemli
Sadece ABD'de 2 bin 200 kişinin gözaltına alındığı Filistin'e destek gösterileri dünya çapında yayıl...
İş dünyasından İsrail ile ticaretin durdurulması kararına destek
Ticaret Bakanlığı nisan ayı veri bültenini yayımladı
32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeli'den "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" paylaşımı
03 Mayıs 2024 Cuma 13:36:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 13:36:00

Hamas: Türkiye'nin soykırım davasıyla ilgili kararı Filistin halkı için son derece önemli

Kaynak: AA

ABONE OL

Hamas, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararının Filistin halkı için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin İsrail ile ticareti kesme ve Güney Afrika'nın UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olma kararlarına yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin aldığı kararların "korkunç bir soykırıma maruz kalan Filistin halkı için" son derece önemli olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Mayıs'ta Türkiye'nin İsrail aleyhinde UAD'de açılan soykırım davasına müdahil olma kararını açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : türkiye hamas uluslararası adalet divanı israil soykırım filistin dava
Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Yeniden evlendi

Yeniden evlendi
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar
Ece Seçkin'in albüm heyecanı

Ece Seçkin'in albüm heyecanı
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"
Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX