Bir köpek yılı 7 yılımıza eşit değilmiş

Nottingham Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre köpekler, yalnızca altı aylıkken ergenliğe giriyor, iki yaşına geldiklerinde ise 25 yaşındaki bir insana denk yetişkinliğe ulaşıyorlar. 7 yaşına gelen bir köpeğin ise artık "yaşlı" kategorisinde değerlendirilmesi gerekiyor.



Nottingham Üniversitesi'nden akademisyen olan Dr. Naomi Harvey, köpeklerin insanlardan yedi kat daha kısa yaşamalarının, yedi kat daha hızlı yaşlandıkları anlamına gelmediğinin altını çizerken, "Köpekler bizden daha hızlı olgunlaşıyor. Bir yaşındaki köpeklerin çoğu tam boylarına ulaşmış olur, bu yüzden kesinlikle yedi yaşındaki bir çocuğa eşdeğer değiller" ifadelerini kullanıyor.

Araştırma da tam olarak bu noktaya parmak basmayı ve bir köpeğin ne zaman yavru, ne zaman yetişkin, ne zaman yaşlı kabul edilmesi gerektiğini belirlemeyi amaçlıyor. Elde edilen bulgular bir yaşındaki bir köpeğin ergenliğini yeni bitirmiş bir genç olduğunu, yalnızca 12 ay sonra ise yetişkin bir insan ile aynı olgunluğa eriştiğini gösteriyor.

Dr. Harvey'ye göre köpekler, 12 yaş ve üzerinde geriatrik (yaşlılık dönemindeki sağlık sorunları ve bu sorunların tedavileriyle ilgilenen bilim dalı) olarak kabul ediliyor. Zira çalışma, yaşlanmanın çeşitli davranışsal ve bilişsel özelliklerle de ilişkili olduğunu ortaya koydu. Buna örnek olarak köpeklerin beyninin 7 yaşına kadar gelişmeye devam etmesi ve bu noktadan sonra dikkatin azalmaya başlaması gösterilirken; 12 yaşındaki geriatrik köpekler ise vücut ağrıları yaşıyor ve bunama hastalarına benzer şekilde hafıza sorunları yaşayabiliyor.

Yine de Dr. Harvey, bu hesaplamaların tüm köpek cinsleri için geçerli olmadığının altını çiziyor. Zira köpeklerin ömürleri, cinslerine göre değişkenlik gösteriyor ve bazı köpeklerin ömürleri ne yazık ki bir başka cinsin yaşlılık dönemini göremeyecek kadar kısa olabiliyor.