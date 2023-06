Bir Çocuğun Gözünden Babası...

Her zaman yanımda olduğunu biliyorum, güvenli ve sıcak bir sığınak gibi hissettiriyorsun. Beni her zaman koruyup kolluyorsun ve hiçbir zaman yalnız hissetmemi sağlıyorsun. Seninle birlikte olduğumda, her şeyin üstesinden gelebileceğimi hissediyorum.

Seninle geçirdiğimiz zamanlar benim için çok değerli. Birlikte oyunlar oynadığımızda, hikayeler anlattığında ve gezilere çıktığımızda en mutlu anları yaşıyorum. Seninle geçirdiğim her an benim için bir macera ve öğrenme deneyimi oluyor. Seninle birlikte olduğumda dünyanın en güvende olduğum yerde olduğumu biliyorum.

Babacığım, sen benim için bir örnek ve rehber olansın. Senin sabrın, dürüstlüğün ve sevgin sayesinde doğru yolu bulmamı sağlıyorsun. Seninle geçirdiğim zamanlarda, değerlerin hakkında öğreniyorum ve doğru ile yanlış arasındaki farkı anlıyorum. Senin gibi bir baba olduğun için çok şanslıyım.

Seninle konuşmak, dertleşmek ve hislerimi paylaşmak beni rahatlatıyor. Her zaman beni dinliyor ve anlıyorsun. Seninle konuştuğumda, kendimi özel ve önemli hissediyorum. Senin sevgin ve anlayışın, benim kendime olan güvenimi ve özsaygımı artırıyor.

Babacığım, seninle geçirdiğim her anı ve seninle olan hatıralarımı sonsuza dek kalbimde taşıyacağım. Sen benim en büyük kahramanımsın ve seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmez. Sen benim dünyamdaki en değerli varlıksın ve her zaman senin yanında olmak istiyorum.

Babalar Günü'n kutlu olsun! Seni seviyorum ve her zaman seninle gurur duyacağım.

Sevgiyle Oğlun / Kızın..

Sevgili babalar bu özel gün vesilesiyle sizlere çocuk gelişiminde ne kadar önemli bir konumda olduğunuzu hatırlatmak istiyorum..

İşte babaların çocuk gelişimine olan etkilerini sizler için madde madde sıraladım:

1. Duygusal Bağ Oluşturma: Babaların çocuklarıyla duygusal bir bağ kurmaları, çocukların duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler. Babalar, sevgi, şefkat ve anlayış göstererek çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını karşılar ve onların duygusal sağlamlık kazanmasını destekler.

2. Özgüvenin Gelişimi: Babaların çocuklarına güven ve cesaret aşılamaları, özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlar. Babaların olumlu geri bildirimler vererek çocuklarına destek olmaları, onların yeteneklerine olan inançlarını güçlendirir.

3. Sorun Çözme Becerileri: Babalar, çocuklara sorun çözme becerilerini öğretme konusunda önemli bir role sahiptir. Babalar, çocuklarının karşılaştığı zorluklara yönelik çözüm yollarını keşfetmelerine yardımcı olurlar ve onlara bağımsız düşünme ve çözüm üretme becerileri kazandırırlar.

4. Sosyal Becerilerin Gelişimi: Babaların çocuklarıyla aktif olarak etkileşimde bulunmaları, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Babalar, çocuklarının arkadaşlarıyla etkileşim kurmalarını teşvik eder, sosyal normları öğretir ve empati yeteneklerinin gelişmesini destekler.

5. Cinsel Kimlik ve Rol Modelleri: Babalar, çocukların cinsel kimliklerinin oluşumunda etkili olan önemli bir rol oynarlar. Babalar, çocuklarına cinsiyet rolleri ve toplumsal beklentiler hakkında bilgi verir ve sağlıklı cinsel kimlik gelişimine destek olurlar.

6. Dil ve İletişim Becerileri: Babaların çocuklarıyla iletişim kurmaları, dil ve iletişim becerilerinin gelişimini destekler. Babalar, çocuklarıyla konuşarak kelime dağarcıklarını zenginleştirir, dil becerilerini geliştirir ve etkili iletişim kurma yeteneklerini destekler.

7. Kendine Güven ve Bağımsızlık: Babaların çocuklarına sağladıkları destek ve güven, çocukların kendi yeteneklerine güvenmelerini ve bağımsızlık kazanmalarını sağlar. Babalar, çocuklarına sorumluluk vererek onların kendi kararlarını alabilmelerini teşvik ederler.

8. Değerlerin Öğretilmesi: Babalar, çocuklarına ahlaki değerleri öğretme konusunda önemli bir rol oynarlar. Babalar, çocuklara dürüstlük, saygı, empati ve adalet gibi değerleri modelleyerek aktarırlar ve çocukların doğru ve yanlış arasındaki farkı anlamalarını sağlarlar.

Babaların çocuk gelişimine olan etkileri çok çeşitli ve önemlidir. Babalar, çocuklarına sağladıkları sevgi, destek, rehberlik ve katılım ile onların sağlıklı büyüme ve gelişimlerine katkıda bulunurlar. Baba ve çocuk arasındaki bağ anne çocuk arasındaki bağ kadar kıymetli ve önemlidir. Çocuğunuzu sadece uykusunda sevmemeniz, seversem şımarır, otoritem sarsılır, sözümü dinlemez gibi kalıplaşmış otomatik olumsuz düşüncelerden arındığınız doyasıya çocuğunuzla eğlendiğiniz ve gelişimini destekleyip ona inandığınız günler dilerim..

Kimya Çiftçi Dumlu / Sosyolog-Aile Danışmanı