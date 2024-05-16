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16 Mayıs 2024 Perşembe 20:30:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 20:30:00

Mardin'de açık hava gösterileri ve toplantıları geçici olarak yasaklandı

Kaynak: AA

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Mardin Valiliği, gösteri, yürüyüş ve her türlü protesto eyleminin 4 gün süreyle yasaklandığı duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, saldırı olaylarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda bugün saat 18.00'den itibaren 20 Mayıs saat 18.00'e kadar Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, dron çekimi faaliyetleri, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ile her türlü protesto eyleminin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, her türlü kanuna aykırı eylem ve etkinliğe katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup veya grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (c) fıkrası hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır."

Etiketler : mardin valilik gösteri yasak
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