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07 Ekim 2021 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 17:30:00

Bilek güreşine tomruklu hazırlık

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Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanan Konyalı master milli sporcu Mustafa Altuntaş, antrenmanlarını ağaç sanayisinde, ağırlığının iki katı tomruklarla yapıyor.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanan Konyalı master milli sporcu Mustafa Altuntaş, antrenmanlarını ağaç sanayisinde, ağırlığının iki katı tomruklarla yapıyor. Salgın nedeniyle şampiyonalar iptal edilmesine karşın antrenmanlarını bırakmadığını söyleyen 41 yaşındaki milli sporcu, "Salonlar yeniden açıldı ama yine de tedbir için gitmek istemiyorum. Burada tomruklarla çalışmayı tercih ediyorum. Buranın şans getirdiğini düşünüyorum" dedi. Ay-yıldızlı sporcu, iki ay sonra Romanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ağır sıklet master erkekler klasmanında mücadele edeceğini, antrenmanlarını da aralıksız sürdürdüğünü dile getirdi.

Şampiyonada altın madalya kazanmayı hedeflediğini aktaran Altuntaş, şöyle konuştu: "Sanayide çalışırken, Türkiye şampiyonalarına antrenmana bile gerek duymadan katılıp ikincilik, üçüncülükler alıyordum. Bana sıkı bir antrenman oluyordu. Üzerine bir de para kazanıyordum. İş değiştirdikten sonra antrenmanlara spor salonunda devam ettim ama pandemiden dolayı spor salonları kapanınca, burası bulunmaz bir nimet oldu. Salonlar yeniden açıldı ama yine de tedbir için gitmek istemiyorum. Burada tomruklarla çalışmayı tercih ediyorum. Buranın şans getirdiğini düşünüyorum. Bilek güreşi çok popüler ama olimpik branş olmadığı için diğer spor dalları kadar maddi getirisi yok. Bilek güreşi benim sevdam ve 21 senedir yapıyorum. Gücüm yettiği kadar da yapacağım ve ülkemi temsil edeceğim. Maddi manevi elimden gelen her şeyi yapacağım ama bir de sponsor olursa daha iyi olur."

Etiketler : Bilek güreşi Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası Mustafa Altuntaş
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